Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki ilegal kazılar hakkında gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 3 farklı noktada kazı yapıldığı tespit edildi ve düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 5 sikke ile bir heykel, 29 farklı obje, 6 adet tarihi eser bilgilerini içeren kitap ve defter, 3 adet alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı alet, gaz maskesi, koruyucu gözlük, iki adet tüfek ve toplamda 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Yargılama Süreci

Emniyetteki ifade işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.