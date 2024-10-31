DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,19 -0,19%
ALTIN
3.069,04 0,06%
BITCOIN
2.485.990,16 0,16%

Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Dalaman'da düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı, çok sayıda tarihi eser ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:19
Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki ilegal kazılar hakkında gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 3 farklı noktada kazı yapıldığı tespit edildi ve düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 5 sikke ile bir heykel, 29 farklı obje, 6 adet tarihi eser bilgilerini içeren kitap ve defter, 3 adet alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı alet, gaz maskesi, koruyucu gözlük, iki adet tüfek ve toplamda 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Yargılama Süreci

Emniyetteki ifade işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem
2
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
4
Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Gündem Özeti - 31 Ekim 2024
6
Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor