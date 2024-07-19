Muğla'da tarihi Kur'an-ı Kerim operasyonu: 5 Milyon TL'lik kaçakçılık girişimi!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, bin yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmaya çalışan E.D. ve İ.Y. isimli iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'leri satmak için müşteri arayışında olduklarını tespit etti.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekipler, alıcı kimliğiyle şüphelilerle iletişime geçti. Pazarlık sürecinde 5 milyon TL'ye anlaşma sağlanırken, satış esnasında gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalandı.