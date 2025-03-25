Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Muğla'da Tefecilik Skandalı: 8 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen büyük bir tefecilik operasyonu, bölgedeki kriminolojik yapıların ortaya çıkmasına neden oldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçlarını örgütlü olarak gerçekleştiren kişilere yönelik harekete geçti.

Operasyonlar, Muğla ile Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Marmaris'teki adreslere düzenlenen baskınlarda, örgütün elebaşı olduğu düşünülen A.Ş. ile birlikte, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.A. dahil olmak üzere toplam 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheliden birinin ülke dışında bulunduğu, diğerlerinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.