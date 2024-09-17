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Muğla'da Terk Edilen Bebek İçin İki Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilen bebekle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:57
Muğla'da Terk Edilen Bebek İçin İki Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Terk Edilen Bebek Olayında Gözaltılar

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan bebekle ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Karaçulha Mahallesindeki ormanlık alanda, 6 Eylül'de iki kişinin duydukları sesler üzerine çalılar içine bırakılmış yeni doğmuş bir erkek bebek bulmaları üzerine harekete geçti.

Şüpheliler Hakkında Bilgi

İlçe Jandarma Komutanlığı, terk eden kişilerin izini sürerek S.M. ve R.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden birinin kadın olduğu bilgisi verildi.

Durum ve Tedavi Süreci

Terk edilen bebek devlet korumasına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Bebek, bulunduğu özel hastanede tedavi altına alındı. Olay, bölgedeki halkı derinden etkileyerek çeşitli sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

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