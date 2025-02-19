Muğla'da Üç Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:09
Muğla'da Üç Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda, göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden jandarma ekipleri üç kişinin tutuklanmasını sağladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen dört şüpheli hakkında harekete geçti.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapma suçlamasıyla gözaltına alınan dört zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe üçü tutuklandı.

Düzenlenen bu operasyon, Muğla'daki düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

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