Muğla'da Üç Kooperatif Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi Aldı

Muğla'da Üç Kooperatif Umut Vaat Ediyor

Muğla'da faaliyet yürüten üç kooperatif ve birlik, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi alma başarısını gösterdi. Bu başarı, belirtilen kuruluşların ilave desteklerden yararlanmasını sağlayacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi. Açıklamada, Türkiye genelinde toplamda 103 örgütün hedefe ulaştığı, Muğla'da ise sadece üç kooperatifin gerekli şartları sağladığı vurgulandı.

Bu kooperatiflerden ilki Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, diğeri Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve son olarak Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği olarak belirlendi. Bu birlikler, hayvancılık desteklemeleri sayesinde ek katkılar alabilecekler.

Barış Saylak'tan Değerlendirme

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üç kooperatifin Bakanlık kriterlerini karşılamasından dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. Saylak, bu gelişmenin tarım sektöründe standardı yükseltme açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

Saylak, tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerektiğini de ekledi: "Bakanlık kayıtlarında yer alan, son beş yılda düzenli genel kurul toplantısı yapan ve son iki yılda girdi temin eden örgütler, toplamda 24 kriterden en az 60 puan alarak ilave destek almaya hak kazanır. Hem birliklerimize hem de üyelerine hayırlı olsun!"