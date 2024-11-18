Muğla'da Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) Gerçekleşti

Muğla'da Uluslararası Ayurveda Festivali 2023

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Hint tıbbı sistemi olan Ayurveda'nın ön plana çıktığı 2. Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) gerçekleştirildi. Bu yıl sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenen festivalin ev sahipliğini Bodrium Otel üstlendi.

Festivalde Öne Çıkanlar

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen festivalde, Hint ve Türk uzmanların katıldığı çeşitli paneller ve sunumlar düzenlendi. Ayurveda, sağlıklı ve dengeli yaşamı savunan bir sistem olarak tanımlanırken, Hindistan'ın Ayush Bakanlığı'ndan da üç doktor etkinliğe katıldı.

Doğa ile Uyum

Bu yılki festivalde, Ayurveda'nın doğayla uyumlu yaşam felsefesinin iklim krizine karşı mücadeledeki önemi vurgulandı. Ziyaretçilere açık olan stantlarda Ayurvedik ürünler sergilendi.

Festival Organizatöründen Açıklamalar

Festival yöneticisi Ekin İlyasoğlu, Ayurveda'nın 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Ayurveda, sağlıklı ve dengede yaşamak isteyen herkese doğa ile uyumlu bir yaşam sunmayı amaçlıyor.” dedi. İlyasoğlu, bu etkinliklerin Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Sağlıklı Yaşam İçin Ayurveda'nın Önemi

Ayurveda danışmanı İpek Yılmaz ise, festivallerin Ayurveda'nın sırlarını açıklamaya ve sağlıklı yaşam için gerekli bilgileri paylaşmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Amacımız, daha fazla insanın Ayurveda'nın sağlıklı yaşam önerilerini öğrenmesi.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Hint tıbbında sağlıklı ve dengede yaşam sistemi olarak ifade edilen Ayurveda'nın tanıtıldığı 2. Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) düzenlendi. Festivalde, Hint ve Türk uzmanların katıldığı panel ve sunumlar yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Hint tıbbında sağlıklı ve dengede yaşam sistemi olarak ifade edilen Ayurveda'nın tanıtıldığı 2. Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) düzenlendi. Festivalde, Hint ve Türk uzmanların katıldığı panel ve sunumlar yapıldı.