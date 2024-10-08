Muğla'da Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı Başladı

Fethiye'de Çalıştay Heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı başladı. Bu önemli etkinlik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenleniyor. Çalıştay, Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve Türkiye’nin yanı sıra 14 farklı ülkeden temsilciler katılıyor.

Ormanların Sağlık ve Ekonomi Üzerindeki Önemi

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, ormanların dünya ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin %80'inden fazlasına ev sahipliği yaptığını belirtti. Türkyılmaz, ormanların gıda, ilaç ve enerji gibi birçok alanda insan sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve "Odun dışı orman ürünleri, özellikle kadınlar ve çocuklar için hayati besin maddeleri sunarak toplum sağlığında önemli bir rol oynamaktadır," dedi.

Türkiye'deki Odun Dışı Orman Ürünleri Verileri

Türkyılmaz, 2020 yılında tamamlanan Odun Dışı Orman Ürünleri Raporu'na göre, 2019 yılında Türkiye'de pazarlanan odun dışı ürünlerin miktarının yaklaşık 880 milyon dolar olduğunu açıkladı. Devlet ormanlarından elde edilen bu ürünlerin satışı, orman köylülerine 123 milyon dolar kazandırdı. Ayrıca, odun dışı orman ürünleri toplama süreçlerinde yaklaşık 25 bin orman köylüsünün çalıştığını belirtti.

Muğla Orman Bölge Müdürü’nden Bilgiler

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, bölge ormanlarının önemli zenginliklere sahip olduğunu ifade etti. Ülküdür, bölgedeki önemli odun dışı ürünlerin arasında defne, çam balı, kekik gibi türlerin öne çıktığını söyledi. Ayrıca, 2013 yılından itibaren 29 bal ormanı oluşturuldu ve 350 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. 96 bin 318 hektar basralı kızılçam ormanı, bölgedeki orman varlığını zenginleştiriyor.

Çalıştayın Katılımcıları

Çalıştayda, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin gibi önemli isimler de yer aldı. İsmail Belen’in koordinatörlüğünde düzenlenen bu çalıştay, 11 Ekim tarihinde sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.