Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-4 Ekim arasında operasyon gerçekleştirdi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim tarihlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ve 1070 pound ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun devam eden soruşturma ve istihbarata dayalı çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

