Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da 1-4 Ekim'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 12'si tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:29
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-4 Ekim arasında operasyon gerçekleştirdi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim tarihlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ve 1070 pound ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun devam eden soruşturma ve istihbarata dayalı çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı....

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ile 1070 pound ele geçirildi.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı....

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
4
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
5
Şişli'de Operasyon: Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
6
Kozmetek Ankara'da: Kozmetik Teknolojileri Yarışmasının Kazananları Açıklandı
7
Zelenskiy: Ruslar 500'e Yakın İHA ve 50'den Fazla Füzeyle Saldırı Düzenledi

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde