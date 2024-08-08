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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Milas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu satışına karşı mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:18
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu İle Mücadele

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyonun Ayrıntıları

Jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satan şahısları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sırasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Yakalanan 16 şüpheli, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

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