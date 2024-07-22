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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonları sonucu 3 kişi tutuklandı, 26 kişi hakkında daha işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:19
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları

Muğla'da düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonları sonucunda 4 şüpheliden 3'ü mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyonlar, Muğla Valiliği tarafından doğrulandı.

Operasyonların Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelerek detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan 14 ayrı operasyon sonucunda, uyuşturucu madde, bir adet tabanca, fişek, şarjör ve suç gelirlerine el konuldu.

Tutuklamalar ve Soruşturma

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü, mahkemeye çıkarılarak tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Ayrıca, bu operasyonlar kapsamında toplamda 26 kişinin de "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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