Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Muğla’da Uyuşturucu Denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan geniş çaplı bir denetimde, araçlarında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerin Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali sırasında girişlerde kontrol gerçekleştirdi.

Narkotik Dedektör Köpekleriyle Yapılan Arama

Bu uygulama kapsamında, narkotik dedektör köpekleri "Misket" ve "Azot" ile yapılan aramalarda bazı araçlarda gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Zanlılar ve Sabıka Kaydı

Uyuşturucu bulunan araçlardaki 4 şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. Zanlılardan ikisinin daha önce çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.