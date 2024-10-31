Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kentteki uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Operasyonda yakalanan 4 şahıs üzerinden uyuşturucu maddeler ile hassas tartı aletleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Süreci

Bu operasyonun yanı sıra, soruşturma kapsamında iki kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem yapıldığı bildirildi.