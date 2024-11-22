Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonuyla Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesi, uykuşturucu operasyonu ile sarsıld. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, Ölüdeniz Mahallesi ormanlık alanında 4 parça halinde esrar ele geçirdi.

Yapılan operasyonda, uyuşturucuyu ormanlık alana bıraktığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Jandarma'daki ifade işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edilmesi gerçekleştirildi.

Yargı sürecinde, şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu operasyon, Fethiye'de uyuşturucuya karşı gerçekleştirilen etkin mücadelelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.