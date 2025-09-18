Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Milas'ta düzenlenen operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Antalya'dan otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.