Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Beş Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanları hedef alarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, belirli miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 3 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro nakit para bulunarak muhafaza altına alındı.

İlgili Gelişmeler

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.