Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Beş Şüpheli Yakalandı

Bodrum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:38
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Beş Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanları hedef alarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, belirli miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 3 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro nakit para bulunarak muhafaza altına alındı.

İlgili Gelişmeler

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar...

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar...

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur