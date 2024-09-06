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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 4 Kişi Tutuklandı

Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:02
Muğla'da Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 4 Kişi Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentteki uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyon neticesinde, 4 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa değeri polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tür operasyonlar, Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını güçlendirerek, toplumun güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

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