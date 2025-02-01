Muğla'da Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu: Bir Tutuklama

Marmaris'te düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, sahte içki ve uyuşturucu maddelere el konuldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:04
Muğla'da Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu: Bir Tutuklama

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve sahte içki operasyonu, önemli sonuçlar doğurdu. Gölenye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda; bir miktar esrar, uyarıcı haplar, kenevir tohumları, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 65 esrarlı sigara, 101 sayfa esrar emdirilmiş sigara ucu, hassas terazi, elektronik terazi, 60 litre sahte rakı, 21 litre sahte viski, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 50 fişek, 14 bin lira, 12 bin sterlin ve 1450 avro ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ekipler, bir miktar uyuşturucu ve sahte içkiler ele geçirdi. Aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 65 esrarlı sigara, 101 sayfa esrar emdirilmiş sigara ucu, hassas terazi, elektronik terazi, sahte 60 litre rakı, 21 litre viski, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 50 fişek, 14 bin lira, 12 bin sterlin ve 1450 avro ele geçirdi.

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