Muğla'da Yangın: Hızla Yayılıyor

Muğla'da Yangın Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik bir alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangın, Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik bölgede, sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Müdahale Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için önemli bir mücadele başlatıldı.

Hava ve Kara Ekipleri Müdahale Ediyor

Yangına müdahale için 3 uçak ve 2 helikopter havadan destek sağlarken, karadan da 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale devam ediyor.