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Muğla'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Muğla Seydikemer'de yaralı bulunan şahin, tedavi edilmek üzere doğa ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:24
Muğla'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Muğla'da Yaralı Bulunan Şahin Kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Toplar Mahallesi'nde bir yurttaşın duyarlılığı sayesinde yaralı bir şahin tedavi altına alındı.

Evinde, yol kenarında yaralı halde yaşayan Nurcan Yaraş, bulduğu şahini kafeste güvenli bir şekilde aldı. Yaraş, kuşun iyileşmesi için su ve yiyecek temin etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahini teslim alarak tedavi sürecine başladı. İlgili ekiplerden alınan bilgiye göre, kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Bu olay, yerel halkın doğaya karşı duyduğu duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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