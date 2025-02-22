Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:52
Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama

Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kapalı Devre Sistemde Yasa Dışı Bahis Tespiti

Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda, kapalı devre sistem olarak bilinen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir platform üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bu sistemin kullanılması, yasa dışı bahis faaliyetlerinin daha gizli bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyordu.

Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bir zanlı ise serbest bırakıldı.

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