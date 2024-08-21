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Muğla'da Yasaklı Avlanma Cihazları Ele Geçirildi

Muğla'da avlanmada yasak olan 12 ses cihazı ve akü, koruma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:54
Muğla'da Yasaklı Avlanma Cihazları Ele Geçirildi

Muğla'da Avlanmada Yasaklı Cihazların Ele Geçirilmesi

Muğla'da avcılık faaliyetlerini denetleyen ekipler, yasaklı 12 ses cihazı ve bir dizi aküye el koydu. Bu durum, yasa dışı avlanmanın önlenmesi için kararlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denetimlerin Ayrıntıları

Muğla Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekipler, 12-20 Ağustos tarihlerinde düzenledikleri denetimlerde, 2024-2025 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda yasak olan cihazları tespit etti.

Ele Geçirilen Cihazlar Nerelerde Bulundu?

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda bıldırcın türü kuş sesi çıkaran 12 adet ses cihazı ve akü ele geçirilmiştir. Bu cihazların 9'u Menteşe ilçesinde, 3'ü ise Ula ilçesinde bulunmuştur." şeklinde bilgi verildi.

Önemli Not: Bu tür yasaklı cihazların kullanımı, doğal yaşamı tehdit etmekte ve avcılık kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, avcılara ve doğa severlere bu tür cihazların kullanımından kaçınmaları önerilmektedir.

Muğla'da, avlanmada kullanılması yasak olan 12 ses cihazı ve aküye el konuldu.

Muğla'da, avlanmada kullanılması yasak olan 12 ses cihazı ve aküye el konuldu.

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