Muğla'da yaşlı çift evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Muğla'da Trajik Yangın: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen yangın olayında, 78 yaşındaki Kadriye Atilla ve 82 yaşındaki Selver Atilla çifti evlerinde hayatlarını kaybetti.

Olayın Detayları

Yangın, Kozağaç Mahallesi'nde Atilla çiftinin yaşadığı evde başladı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, maalesef evde pasif halde bulunan Kadriye ve Selver Atilla çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangının Sebebi

Olay sonrası yapılan incelemelerde, yangının soba bacası temizliği sonrasında bacaya konulan kağıtların tutuşmasıyla çatıda başladığı ve hızla yayılarak evi kapladığı ifade edildi. Bu trajik durum, yangın güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.