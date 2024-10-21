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Muğla'da Yayanın Ölümüyle İlgili Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:28
Muğla'da Yayanın Ölümüyle İlgili Sürücü Tutuklandı

Fethiye'de Yaşanan Trajik Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir yayanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada otomobil sürücüsü tutuklandı. Olay, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları ve Soruşturma

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde, bir otomobilin yaya Durkadın D.'ye çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın ardından yaralanan yaya, maalesef kurtarılamadı. Kaza sonrasında sürücü, olay yerinden hızla kaçtı.

Sürücünün Yakalanması

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü bulmak için derhal harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin sürücüsü U.A. (22) olarak belirlendi ve gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan U.A., ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sürücü, şu anda cezaevinde bulunuyor.

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