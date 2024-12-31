Muğla'da Yılbaşı İçin Alınan Tedbirler İle Güvenli Kutlama

Muğla'da Yılbaşı Tedbirleri Artırıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, vatandaşların ve turistlerin yeni yıla huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi popüler turizm merkezlerinde gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Güvenlik Önlemleri İki Aşamalı

Vali Akbıyık, 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, yeni yılda halkın can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için önlemlerin alındığı bilgisini verdi. Kentte 3 gün sürecek denetimlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten toplamda 1334 ekip ve 5600 personel görev alacak.

Trafik ve Alkol Denetimleri

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehir içi ve şehirlerarası karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağını belirten Akbıyık, "Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve yol güzergahlarında otobüslerin takograf, kış lastiği ve diğer teknik donanımlarının denetimleri yapılacak" dedi.

Yılbaşı gecesi saat 24'ten sonra alkol denetimlerinin artırılacağına dikkat çeken Akbıyık, tüm yerleşim birimlerinde, eğlence mekanlarında ve alışveriş merkezlerinde ekiplerin 3 gün boyunca görev yapacağını belirtti.

Kaçakçılık ve Sağlık Hizmetleri

Kolluk birimleri ile göçmen kaçakçılığı ve yasadışı faaliyetlere yönelik tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Akbıyık, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın 16 bot, 23 ekip ve 103 personel görevlendirdiğini aktardı. Ayrıca, kaçak ve sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumlarında yeterli personelin görevlendirileceğini ve acil servis hizmetlerinin eksiksiz sağlanacağını ifade eden Akbıyık, UMKE tarafından 7 ekip ve 35 personel, 112 tarafından ise 1'i motorize 73 ekip ve 203 ambulans personelinin görevlendirileceğini kaydetti.

Halkın Kutlama Duygusu

Vali Akbıyık, AFAD, İtfaiye, Karayolları ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, tüm vatandaşların ve Muğla'da tatil yapan misafirlerin yeni yılını en iyi şekilde kutlaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.