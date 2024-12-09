Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı

Muğla'nın Ula ilçesinde, bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı. İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapanan Yol Tek Şerit Halinde Açıldı

Kazanın ardından kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucunda iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.