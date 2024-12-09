DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.973,79 -0,94%
BITCOIN
3.413.091,07 1,75%

Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:55
Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı

Muğla'nın Ula ilçesinde, bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı. İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapanan Yol Tek Şerit Halinde Açıldı

Kazanın ardından kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucunda iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siyasi Partilerden Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları
2
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı
3
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Esed Rejimine Sert Eleştiriler
4
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümlerinde Keşif Yapıldı
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Organizasyonu Semineri Açıklamaları
6
İsrail Askerleri Gazze'de El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek