Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Muğla'daki Yangın Olayı

Muğla'nın Ula ilçesinde, seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın meydana geldi. Sakar Rampası bölgesinde, Muğla'dan Çanakkale'ye doğru hareket eden otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücünün Hızlı Müdahalesi

Durumu anında fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Bu esnada alevler otobüsün motor kısmını sararken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ancak yangın sonucunda otobüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bu olay, seyahat eden yolcuların güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.