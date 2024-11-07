DOLAR
34,21 -0,09%
EURO
37,03 -0,95%
ALTIN
2.958,56 -1,17%
BITCOIN
2.614.966,97 -0,21%

Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:49
Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Muğla'daki Yangın Olayı

Muğla'nın Ula ilçesinde, seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın meydana geldi. Sakar Rampası bölgesinde, Muğla'dan Çanakkale'ye doğru hareket eden otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücünün Hızlı Müdahalesi

Durumu anında fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Bu esnada alevler otobüsün motor kısmını sararken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ancak yangın sonucunda otobüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bu olay, seyahat eden yolcuların güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle...

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle...

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Memişoğlu Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonunu Ağırladı
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü
3
Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çete Çökertildi
4
Yozgat'tan Firar Eden Hükümlüler Ankara'da Yakalandı
5
Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!
6
Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri Üzerine Yeni Gelişmeler
7
İsrail Ordusu Tulkerim'e Geride Yıkım Bırakarak Çekildi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak