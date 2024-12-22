Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kayıp

Sağlık Bakanlığı, Muğla'daki ambulans helikopter düşüşüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kazada, 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, ambulans helikopterin havalanması sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpması sonucunda meydana geldi. Helikopter, çarpmanın ardından boş bir alana düştü.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilmiştir.