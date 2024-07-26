Muğla'daki Bal Deposunda Yangın Çıkıyor

Muğla'da Yangın Alarmı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir bal deposunda yangın baş gösterdi.

Olayın Gelişimi

Köyceğiz Sanayi Sitesi'nde yer alan bal üretim tesisine ait depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, hızla geniş bir alana yayılarak paniğe neden oldu.

Müdahale Çalışmaları

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.