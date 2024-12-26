Muğla'daki Cinayet, 'Çitteki Kan' ile Aydınlatıldı

Muğla'daki cinayet soruşturmasında çarpıcı gelişme

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 13 ay önce pompalı tüfekle vurularak öldürülen bir kişi, olay yerinde bulunan çitteki kan sayesinde, cinayet şüphesi ile yakalandı.

Olayın ayrıntıları ve soruşturma süreci

Halil Çevik (53), Kargı mevkisindeki bir barakanın bahçesinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya müdahale etti.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki çitteki kan örneğini mukayese etmek amacıyla cinayetle ilişkisi olabilecek kişilere ait kan örnekleri topladı.

Şüpheli M.Y.D. gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda, çitte bulunan kan ile uyuşan M.Y.D. (16) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyet ifadesinde, olay tarihinden 2 gün önce Halil Çevik'in ikametgahına gittiğini ve Çevik'in kendisine tüfek doğrultarak tehdit ettiğini söyledi.

M.Y.D., ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine giderek Çevik'i başından vurduğunu, sonrasında ise ellerini ve ayaklarını bağladığını itiraf etti. Şüpheli daha sonra korkup olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Şüphelinin iddiaları ve tutuklanması

Olayla ilgili savcılıktaki sorgusunda, M.Y.D. maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle Halil Çevik'i öldürdüğünü iddia etti. Yapılan ifadelerin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Halil Çevik'in cesedinin bulunması

Kargı mevkisinde yalnız yaşayan Halil Çevik'ten haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 30 Kasım 2023'te yapılan arama çalışmaları sonucunda Çevik'in cesedi bulundu.