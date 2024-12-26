DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Muğla'daki Cinayet, 'Çitteki Kan' ile Aydınlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde 13 ay önceki cinayet, olay yerindeki çitte bulunan kan sayesinde aydınlatıldı. Şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:05
Muğla'daki Cinayet, 'Çitteki Kan' ile Aydınlatıldı

Muğla'daki cinayet soruşturmasında çarpıcı gelişme

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 13 ay önce pompalı tüfekle vurularak öldürülen bir kişi, olay yerinde bulunan çitteki kan sayesinde, cinayet şüphesi ile yakalandı.

Olayın ayrıntıları ve soruşturma süreci

Halil Çevik (53), Kargı mevkisindeki bir barakanın bahçesinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya müdahale etti.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki çitteki kan örneğini mukayese etmek amacıyla cinayetle ilişkisi olabilecek kişilere ait kan örnekleri topladı.

Şüpheli M.Y.D. gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda, çitte bulunan kan ile uyuşan M.Y.D. (16) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyet ifadesinde, olay tarihinden 2 gün önce Halil Çevik'in ikametgahına gittiğini ve Çevik'in kendisine tüfek doğrultarak tehdit ettiğini söyledi.

M.Y.D., ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine giderek Çevik'i başından vurduğunu, sonrasında ise ellerini ve ayaklarını bağladığını itiraf etti. Şüpheli daha sonra korkup olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Şüphelinin iddiaları ve tutuklanması

Olayla ilgili savcılıktaki sorgusunda, M.Y.D. maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle Halil Çevik'i öldürdüğünü iddia etti. Yapılan ifadelerin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Halil Çevik'in cesedinin bulunması

Kargı mevkisinde yalnız yaşayan Halil Çevik'ten haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 30 Kasım 2023'te yapılan arama çalışmaları sonucunda Çevik'in cesedi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!