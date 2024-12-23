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Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Sağlık Personeli Antalya'da Defnedildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında ölen Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:05
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Sağlık Personeli Antalya'da Defnedildi

Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın cenazesi, Antalya'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Olayın yaşandığı Menteşe ilçesinde, dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki Dr. Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen anma töreninin ardından buraya getirildi. Kılınan namazın ardından cenazeler, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Dr. Coşkun ve Saykal'ın aileleri, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

Helikopter Kazasının Detayları

Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

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