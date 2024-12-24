Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül, Kocaeli'de Defnedildi

Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Tamer Gönül'ün Cenazesi Kocaeli'de Defnedildi

Muğla'daki üzücü ambulans helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden sorumlu pilot ve emekli albay Tamer Gönül'ün cenazesi, memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

22 Aralık Pazar sabahı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren Tamer Gönül’ün cenazesi, Kent Mezarlığı morgundan alınarak Akarca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Cenaze için helallik alınarak dua edildi. Ardından Gönül'ün cenazesi, Fevziye Camisi’ne götürüldü. Tamer Gönül'ün eşi Büşra, oğlu Batuhan, babası Metin ve kardeşi Taner Gönül, taziyeleri kabul etti.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde top arabasına konularak bir süre taşındı. Gönül'ün cenazesi, daha sonra Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Gönül’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arkadaşlarının Duyguları

Tamer Gönül’ün arkadaşı emekli albay Murat Çevik, Gönül’ün Deniz Kuvvetleri’nde 30 yıldan fazla pilotluk yaptığını belirterek, emekli olduktan sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Gönül'ün herkes tarafından sevilen, uçuşları beğenilen bir pilot olduğunu ifade eden Çevik, "Vahim bir kaza yaşandı. Tam sonuçlarını bilemiyoruz ama değerlendirmelerini gelecekte yapacağız. Başımız sağ olsun." dedi.

Hatırlanacağı üzere, Muğla'daki helikopter kazasında Tamer Gönül dışında pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal da hayatını kaybetmişti.

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül'ün cenazesi, memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde askerler saygı nöbeti tuttu.

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül'ün cenazesi, memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde askerler saygı nöbeti tuttu.