Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları İçin Tören Düzenlendi

Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Muğla'da meydana gelen üzücü helikopter kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Antalya'da bir tören düzenlendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpan ambulans helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal için yapılan tören, duygusal anlara sahne oldu.

Cenazelerin Antalya'ya Getirilmesi ve Tören Detayları

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının naaşları, Antalya'ya getirildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından alındı. Türk bayrağına sarılı cenazeler, Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Törende, vefat eden sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören esnasında aileler gözyaşlarına hakim olamazken, destek için törene katılanların sayısı dikkat çekti.

Cenazelerin Son Yolculuğu

Tamer Gönül'ün cenazesi, törenden sonra memleketi İzmit'e gönderildi. Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca, kazada yaşamını yitiren pilot Bayram Çiçek'in cenazesinin ise Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Törene Katılanlar

Törene; vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti ve CHP'den çok sayıda milletvekili ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterdeki pilot Tamer Gönül, Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatlarını kaybetmişti. Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı. Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi. Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı. Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi. Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.