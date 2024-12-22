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Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Antalya ve Mersin'e Gönderildi

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Antalya ve Mersin'e ulaştı. Cenaze törenleri ve detaylar burada.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:20
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Antalya ve Mersin'e Gönderildi

Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, Antalya ve Mersin'e gönderildi. Kazada hayatını kaybeden pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kazanın ardından, pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutları, askeri törenle uğurlandı. Diğer iki cenaze olan Dr. Cengiz Çoşkun ve Selçuk Saykal'ın cenazeleri ise sağlık ekiplerince 112 ambulansları ile taşındı. Cenaze töreni öncesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dualar okundu.

Cenazelerin bulunduğu ambulanslar, düzenlenen törenin ardından Antalya ve Mersin'e hareket etti. Törene, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ve AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin gibi çok sayıda protokol üyesi ile sağlık personeli katıldı.

Öte yandan, yarın Antalya'da bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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