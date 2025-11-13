Muğla’daki Kazadan Sağ Kurtulan Pilot Hasan Bahar, Hırvatistan’da Şehit Oldu

Muğla'daki kazadan yaralı kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazında şehit oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:13
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına, Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Kaza ve Kurtuluş

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla'da görev yapan pilot Hasan Bahar, 29 Ağustos'ta Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşanan uçak kazasından sağ olarak kurtulmuş ve yaralanmıştı.

Hastane Tedavisi ve Ziyaret

O tarihte yaralı olarak kurtarılan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Ancak aynı pilot, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağının enkazında hayatını kaybetti.

