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Muğla'daki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Rus Fenomenin Cenazesi Ülkesine Gönderiliyor

Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi, Muğla'daki kazanın ardından özel bir uçuşla memleketine yollanacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:04
Muğla'daki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Rus Fenomenin Cenazesi Ülkesine Gönderiliyor

Muğla'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Fenomenin Cenazesi Ülkesine İade Ediliyor

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren ünlü sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi, özel bir cenaze şirketi aracılığıyla akşam saatlerinde uçakla Rusya'ya gönderilecek.

Olayın Detayları

Ölümcül kaza, 22 Temmuz'da Muğla'nın Söke-Milas kara yolu üzerindeki Sarıçay mevkisinde meydana geldi. Onur Obut tarafından sürülen 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu talihsiz kaza sonucunda Tatiana Ozolina hayatını kaybederken, Onur Obut ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Cenaze İşlemleri Hakkında

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ozolina'nın cenazesi, gerekli belgelerle birlikte özel cenaze şirketi tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'na götürüldü. Buradan yapılan hava yolu taşımacılığı ile Ozolina'nın cenazesi akşam uçuşuyla ülkesine yollandı.

Yaralı Sürücüye Yönelik Yasal Süreç

Kazada yaralanan Onur Obut, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Hemen ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya sebep olan olayın detayları, yasal süreç içerisinde araştırılacak.

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana...

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket aracılığıyla akşam uçakla ülkesine gönderilecek. Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ozolina'nın cenazesi yetki belgeli özel bir cenaze şirketi aracığıyla alınarak Milas-Bodrum Havalimanına götürüldü.

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana...

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket aracılığıyla akşam uçakla ülkesine gönderilecek. Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ozolina'nın cenazesi yetki belgeli özel bir cenaze şirketi aracığıyla alınarak Milas-Bodrum Havalimanına götürüldü.

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