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Muğla'daki Motosiklet Kazasında Şaşırtan Gelişme: Sürücü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Muğla'da sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın ölümüne sebep olan kazada motosiklet sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:03
Muğla'daki Motosiklet Kazasında Şaşırtan Gelişme: Sürücü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Muğla’da Kazada Hayatını Kaybeden Sosyal Medya Fenomeni

Muğla'nın Milas ilçesinde, tanınmış Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38) bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza, 22 Temmuz'da meydana geldi. Onur Obut (29) adlı motosiklet sürücüsü, Ozolina'nın motosikletiyle çarpıştıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.

İfadesi Olayı Aydınlatacak mı?

Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Obut, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onur Obut'un ifadesine göre, Tatiana Ozolina ve onun arkadaşı S.K. ile sosyal medya üzerinden uzun süredir tanışıyorlardı.

Obut, İstanbul'daki seyahatleri sırasında Milas’a girmeden önce, S.K.'yi beklemek için motosikletini yavaşlattığını, bu esnada arkadan gelen Ozolina’nın kendisine çarptığını ileri sürdü.

Cenaze Durumu

Olay sonrası otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ozolina’nın cenazesinin henüz aile tarafından alınmadığı öğrenildi.

Kaza Detayları

Kaza, Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosikletten, Söke-Milas kara yolunun Sarıçay mevkisinde gerçekleşti. Tatiana Ozolina'nın kontrolündeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışan Obut, kazada yaralı olarak kurtuldu, ancak Ozolina maalesef hayatını kaybetti.

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