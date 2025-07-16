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Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdaheleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:46
Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını, Nebiköy Mahallesi'nde meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

İlk belirlemelere göre yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 helikopter, 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 132 orman işçisi sevk edildi.

Zarar Gören Alan ve Soğutma Çalışmaları

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin, yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ettiği de öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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