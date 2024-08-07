Muğla'daki Orman Yangınına 5 Helikopterle Müdahale

Muğla'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınına karşı acil önlemler aldı. Yangına müdahale etmek amacıyla toplamda 5 helikopter gönderildi.

Helikopterlerin Tipleri ve Sayıları

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, yangının kontrol altına alınabilmesi için 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter ayrıldı. Bu helikopterler, Orman Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Sekköy bölgesindeki ormanlık alana yönlendirildi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Hızla büyüyen yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edilirken, helikopterlerin çalışmalarıyla birlikte yer ekipleri de yangınla mücadeleye devam ediyor.