Muğla'daki Orman Yangınına Havadan Destek

Muğla'daki Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle hava desteği sağladığını duyurdu.Bakanlık Açıklaması

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görsel materyallere de yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."

Yangın, bölgedeki doğal yaşamı tehdit ederken, müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.