Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muğla'daki Orman Yangınına Havadan Destek

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'daki orman yangınına helikopter ile müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:07
Muğla'daki Orman Yangınına Havadan Destek

Muğla'daki Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle hava desteği sağladığını duyurdu.Bakanlık Açıklaması

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görsel materyallere de yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."

Yangın, bölgedeki doğal yaşamı tehdit ederken, müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!