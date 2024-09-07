Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muğla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'daki orman yangınına geniş çaplı müdahale sürüyor. Hava ve kara ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:20
Muğla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgedeki orman yangınının kontrol altına alınması için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Denizova Mahallesi Sarnıç mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, hem hava hem de karadan müdahale sürüyor.

Geniş Bir Koordinasyon Ağı Kuruldu

Vali Akbıyık, yangına 6 uçak, 15 helikopter ve 130 arazözle müdahale edildiğini, ayrıca AFAD, DSİ ve belediye itfaiye araçlarının da katıldığını belirtti.

Gece Görüşlü Helikopterler Görevde

Yangına müdahale eden ekipler arasında yerel halk ve STK'lar da bulunuyor. Akbıyık, "Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor" dedi ve yangının Sarnıç Köyü'ne yakın olduğunu ancak herhangi bir tehlike olmadığını vurguladı.

Yerel Destek ve Ulaşım Sorunları

Bölgedeki camilerden yapılan duyurularla, vatandaşların su tankerleriyle yangın bölgesine destek vermeleri istendi. Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Su Alma Güvenliği Sağlanıyor

Gökova Körfezi'nden su almak için hareket eden hava araçlarının güvenliği için Sahil Güvenlik ekipleri bölgede önlemler alıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye intikal etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören alanlarla ilgili detaylar ise tespit edilecek.

İLGİLİ HABERLER

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları