Muğla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgedeki orman yangınının kontrol altına alınması için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Denizova Mahallesi Sarnıç mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, hem hava hem de karadan müdahale sürüyor.

Geniş Bir Koordinasyon Ağı Kuruldu

Vali Akbıyık, yangına 6 uçak, 15 helikopter ve 130 arazözle müdahale edildiğini, ayrıca AFAD, DSİ ve belediye itfaiye araçlarının da katıldığını belirtti.

Gece Görüşlü Helikopterler Görevde

Yangına müdahale eden ekipler arasında yerel halk ve STK'lar da bulunuyor. Akbıyık, "Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor" dedi ve yangının Sarnıç Köyü'ne yakın olduğunu ancak herhangi bir tehlike olmadığını vurguladı.

Yerel Destek ve Ulaşım Sorunları

Bölgedeki camilerden yapılan duyurularla, vatandaşların su tankerleriyle yangın bölgesine destek vermeleri istendi. Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Su Alma Güvenliği Sağlanıyor

Gökova Körfezi'nden su almak için hareket eden hava araçlarının güvenliği için Sahil Güvenlik ekipleri bölgede önlemler alıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye intikal etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören alanlarla ilgili detaylar ise tespit edilecek.