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Muğla'daki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:56
Muğla'daki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Muğla'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu trafiğe kapatıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

Vali Akbıyık’tan Açıklamalar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinesi ve 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yerel Destek ve Önlemler

Yangının yoğun olduğu bölgelerde, vatandaşlar traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle ekiplere destek olmaya çalışıyor. Ayrıca, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla mahallelerdeki camilerden yapılan anonslarla, vatandaşların su tankerlerini doldurarak yangın bölgesine gitmeleri teşvik ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Yangına müdahalede yetkililer, Gökova Körfezi'nden su alan uçak ve helikopterlerin güvenliği için Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yatları bölgeden uzaklaştırmakta. Ayrıca, Jandarma ve Polis TOMA’ları da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

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