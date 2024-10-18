Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Edecek Ekipler Seferber Oldu

Muğla Valisi Akbıyık'tan Yangın Açıklaması

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kent genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Akbıyık, yangının büyük bir alanda yayıldığını ve rüzgarın mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale eden Vali Akbıyık, AA muhabirine bölgede bugün dördüncü yangının başladığını ifade etti. Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da meydana gelen yangınların şu anda en büyük olanının Dalaman'da olduğunu kaydetti.

Akbıyık, tüm ekiplerin sahada olduğu bilgisini verirken, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, arazöz ve iş makinelerinden oluşan ekipler Büyükşehir Belediyesi'nden ve civar belediyelerden toplandı. Kriz merkezi olarak AFAD ile iş birliği halindeyiz ve çalışmalar konusunda bir vali yardımcımız koordine ediyor." dedi.

Vatandaşların Güvenliği Öncelikli

Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını vurgulayan Vali Akbıyık, "Yangın çok geniş bir alanda ve rüzgarın etkisi nedeniyle savaşı zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hane tahliye edildi ve 11 vatandaşımız güvenli bir yere alındı. Yapılar zarar gördü, ama can güvenliği açısından bir problem yok. Taşbaşı Mahallesi’nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Orman İşçileri Seferber Oldu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yangınla mücadele için Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ne 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli gönderildi. Mücadele için sabah saatlerinde 5 uçak ve 4 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, Dalaman'ın Elcik Mahallesi'nde başladığı ve rüzgar etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Yangın söndürme faaliyetlerinde bölge sakinleri de büyük destek sağladı.