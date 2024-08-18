Muğla'daki Orman Yangınları ile İlgili Gözaltılar

Muğla Orman Yangınlarında Gözaltılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ilinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya, yangınları çıkarması muhtemel olan 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yangınların Sorumluları Aranıyor

Yangınlar, bölgedeki ekosistemi tehdit ederken, yetkililer de durumun ciddiyetinin farkında olarak çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı'nın yaptığı bu açıklama, orman varlıklarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.