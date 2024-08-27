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Muğla'daki Orman Yangınlarıyla İlgili OGM'den Açıklama

OGM, Muğla'daki yanan orman alanlarına otel yapıldığı iddialarını yalanladı. Tahsisler yangından önce gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:23
Muğla'daki Orman Yangınlarıyla İlgili OGM'den Açıklama

Muğla'da Yanan Orman Alanlarına Otel İddiaları Reddedildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında yer alan "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yangın Öncesi Tahsisler Yapıldı

OGM, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Muğla'nın Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987 yılında turizm merkezi olarak ilan edildiğini ve buradaki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini belirtti.

Ayrıca, 2021'de bu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören bölgeleri için tahsis işlemlerinin iptal edildiği ve kalan 27 hektarlık alanın tahsisine devam edildiği ifade edildi.

Otel İnşaatları Hakkında Bilgi Verildi

Açıklamada, bu tahsis edilen alanlarda "La Blanche", "Titanic" ve "Lujo" otellerinin inşa edildiği vurgulandı. 2007'de Güvercinlik'te gerçekleşen orman yangınında 223 hektar alanın zarar gördüğü, Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 hektarlık alanın 2,9 hektarlık kısmının yangından etkilendiği, ancak Titanic ve La Blanche otellerinin bulunduğu alanların etkilenmediği ifade edildi.

Gerçekler Paylaşıldı

OGM, yapılan tahsis işlemlerinin yangından önce yapıldığını ve yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılacağını belirterek, Anayasa'nın 169. maddesi gereğince yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilmekte olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu alanlarla ilgili Kamuoyuna sunulan çalışmaların düzenli olarak paylaşılacağına da dikkat çekildi.

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