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Muğla'daki Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına karşı mücadele devam ediyor, hasar kontrolü için ekiplere destek geliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:27
Muğla'daki Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Muğla'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına karşı hem kara hem de hava ekipleri tarafından süregelen bir mücadele mevcut.

Menteşe'deki Yangın Durumu

Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Gece boyunca kara ekipleri, sabah saatlerinde ise hava ekipleri yangına müdahale etmek üzere bölgeye intikal etti.

Yangınla Mücadele İçin Yoğun Çaba

Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı 480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracından oluşuyor. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için civar illerden de destek ekipleri yönlendirilerek bölgeye sevk edildi.

Şiddetli Rüzgar Kontrolü Zorlaştırıyor

Bölgedeki şiddetli rüzgar, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangınla mücadele çalışmaları sırasında, Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde de önceki akşam başlayan bir yangın devam etmekte. Karadan ve havadan bu yangına müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Sakinlerden Destek

Yangın söndürme çalışmalarında bölge halkı da kendi önlemleriyle müdahaleye destek veriyor. Tüm çabalara rağmen yangının kontrol altına alınması için durumun ciddiyeti sürmekte.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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