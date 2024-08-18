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Muğla'daki Yangın Durumu ve Müdahaleler Hakkında Son Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'daki yangınlarla ilgili son durumu ve önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:05
Muğla'daki Yangın Durumu ve Müdahaleler Hakkında Son Gelişmeler

Yangınlar ve Müdahale Süreci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bölgedeki yangınlarla ilgili önemli bilgiler verdi.

58 Ev Tedbiren Tahliye Edildi

Bakan Yumaklı, Yatağan ilçesinde Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti. "Bir risk yok ama tedbirli olmakta fayda var,"

Ula'dan Gelen Yangın Haberi

Yumaklı, Ula'dan saat 13.25'te gelen yangın haberi üzerine, ekiplerin 10 dakika içinde müdahaleye başladığını bildirdi. "İlk müdahale saat 13.35'te gerçekleşti. Çalışmalar devam ediyor ve bizi endişeye sevk edecek bir durum yok,"

Mersin'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin’in Silifke ilçesinde 14.21’de çıkan yangına da hızla müdahale edildiğini vurgulayan Yumaklı, yangının saat 15.16 itibarıyla kontrol altına alındığını aktardı.

Yangın Tehlikesine Karşı Alarm Durumu

Yumaklı, tüm ilgili kurumların 15 Eylül'e kadar alarm durumunda olduğunu ve halka yangın riski konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. "Umuyorum ki bu süre zarfında dikkatli oluruz ve yangın gibi olumsuz durumlarla karşılaşmayız,"

Yangının Sebebi Hakkında Açıklama

Gazetecilerin yangının çıkış sebebiyle ilgili sorusuna yanıt veren Yumaklı, kesin bir bilgi vermediklerini ve araştırmaların sürdüğünü belirtti. "Kolluk kuvvetlerimiz yangın sebeplerini araştırıyor. Net bir bilgi olmadığında bir açıklama yapmıyoruz,"

Sonuç

Muğla'daki orman yangınlarına karşı yapılan bu müdahaleler ve alınan tedbirler, bölgede yaşayanlar için büyük önem taşımaktadır. Tüm çalışmaların bu tür felaketlerle mücadelede etkili olması bekleniyor.

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