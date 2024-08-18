Muğla'daki Yangın Durumu ve Müdahaleler Hakkında Son Gelişmeler

Yangınlar ve Müdahale Süreci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bölgedeki yangınlarla ilgili önemli bilgiler verdi.

58 Ev Tedbiren Tahliye Edildi