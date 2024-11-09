Muğla'dan 81 İlde Öğretmenlere Özel Hediye Paketi

Muğla'dan Öğretmenlere Anlamlı Hediye

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan hediye paketleri, 81 ildeki öğretmenlere ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Proje Hakkında Detaylar

Milas Kaymakamlığı'nın önderliğinde, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen proje, ilçede görevli öğretmenler tarafından özenle hazırlanmış hediye paketlerinden oluşuyor.

Paketlerde yer alan yöresel ürünler, kutlama mektubu ve Türk bayrağı, öğretmenlere duyulan minneti simgeliyor. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, hediye paketlerinin coğrafi işarete sahip ürünler olan zeytinyağı, zeytin ve bal gibi değerli malzemelerle oluşturulduğunu ifade etti.

Kaymakamın Mesajı

Böke, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinde fedakarca hizmet veren kıymetli öğretmenlerimize medeniyetlere başkentlik yapmış Milas'tan küçük hediyeler gönderiyoruz. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve tüm değerli öğretmenlerimize selamlarımızı iletiyorum." dedi.

Öğretmenlerden Gelen Tepkiler

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da, 81 öğretmenin hediye paketlerini Öğretmenler Günü'nde teslim alacaklarını duyurdu. Ayrıca, öğretmenlerden duygu ve düşüncelerini içeren videolar beklediklerini belirten Bal, bu videoları derleyerek anlamlı bir klip oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bal, projenin ülke genelindeki öğretmenler arasında güçlü bir gönül bağı oluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğinin altını çizdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak 81 ildeki öğretmenlere gönderildi. Etkinliğe, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de katıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak 81 ildeki öğretmenlere gönderildi. Etkinliğe, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de katıldı.