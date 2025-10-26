Muğla Fethiye'de Ambulansla Çarpışma: Hafif Ticari Araçta 2 Yaralı

Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda ambulansla çarpışan 48 GZ 193 plakalı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı; yaralılar ve hastadaki kişi hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 13:27
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Y.A.T. idaresindeki 48 GZ 193 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan 48 AFN 672 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ile kazadaki ambulanstaki hasta, başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

