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Muğla Fethiye'de feci trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 01:00
Muğla Fethiye'de feci trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkiinde yaşanan bu üzücü olay, Nazmi A. idaresindeki otomobilin, Arif Gültekin'in kullandığı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkiinde meydana geldi. Nazmi A. yönetimindeki otomobil, Arif Gültekin'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede motosiklette yolcu olarak bulunan Diler Gültekin'in olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü Arif Gültekin ise sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü Nazmi A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre, kazanın hız ihlali veya dikkatsizlik sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınacak ve kazanın nasıl meydana geldiği detaylı olarak incelenecek. 

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